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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Okulda çıkan yangın söndürüldü

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Okulda çıkan yangın söndürüldü
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AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Beşeylül Ortaokulu'nda klimada elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle duman dolan C blokta eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu C bloğundaki özel eğitim sınıfında, saat 08.30 sıralarında klimadaki elektrik kontağından yangın çıktı. Öğrencilerin okula gelme saatlerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle tüm bloğa duman doldu. Okul yönetiminin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

C blokta eğitime bir gün süreyle ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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