Okulda çıkan yangın söndürüldü

Nazilli Beşeylül Ortaokulu C bloğundaki özel eğitim sınıfında, saat 08.30 sıralarında klimadaki elektrik kontağından yangın çıktı. Öğrencilerin okula gelme saatlerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle tüm bloğa duman doldu. Okul yönetiminin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

C blokta eğitime bir gün süreyle ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.