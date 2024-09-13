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Okulda beden eğitimi dersinde fenalaşan Mert'in kahreden ölümü

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#Manisa#Okul#Ders
Okulda beden eğitimi dersinde fenalaşan Mertin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 16:48

Manisa'da ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşan Mert Kaymak (11), hayatını kaybetti.

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Olay, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü. Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi. Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Kaymak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Bu arada Kaymak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Kaymak ailesi, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyelerini kabul etti. Mert Kaymak’ın babası Rıfat Kaymak, "Birden yere yığılmış, kalbini çalıştıramamışlar. Bütün bildiğimiz bu" dedi.

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#Manisa#Okul#Ders

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