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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. Uyuşturucu, tütün, alkol ve kumarın yanı sıra akıllı telefonlar ile bağımlılık yapan oyunlar da ele alındı. Bağımlılıkla mücadelenin 4 yıllık yol haritası için atılacak adımları özetleyen Yılmaz, şunları söyledi:

İLK KEZ UYGULANACAK

“Uyuşturucu, tütün, alkol gibi madde bağımlılıkları ile sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele son derece önem verdiğimiz ve üst seviyede takip ettiğimiz konuların başında geliyor. Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ilk kez uygulanmaya başlanacak. Bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici yaklaşım bağımlılığı başlamadan durdururken, tedavi edici yaklaşım bağımlılıkta kaybolanlara yeni bir şans sunar. İki stratejinin bir arada yürütülmesi, bağımlılıkla mücadelede en güçlü aracımızdır. Koruyucu ve önleyici yaklaşımı çok değerli görüyoruz.

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EĞİTİM AKADEMİSİ

Bağımlılık risklerini, risk altında olan kişi ve ortamları sistemli bir şekilde belirlemek, bağımlılığı başlamadan engellemek temel amacımız. Zararlı maddelerin ve alışkanlıkların yayılmasını engellemekte önceliğimiz sosyal medya kampanyaları, toplumsal projeler ve yasal düzenlemeler ile bağımlılıkları başlamadan durdurmak. Bağımlılıkla mücadele kapsamında mevzuatın gözden geçirilmesi ve üniversitelerle işbirliği halinde Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Akademisi kurulması gündemimizde.”

6 BAKAN KATILDI

- Beştepe’de toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı bakan yardımcıları katıldı.