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Okulda annesini öldüren liselinin babası: Koştum ama yetişemedim

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#Cinayet#Zerrin Büyük#Samsun
Okulda annesini öldüren liselinin babası: Koştum ama yetişemedim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 17:34

Samsun'da ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü (50) tabancayla öldürüp, erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (52) de yaralayan tutuklu A.A.Ö.'nün (17) elektronik kelepçeyle ev hapsi verilen babası Ali Ö.'nün (47) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ali Ö.'nün, ifadesinde, “Eski eşimin, çocukları kaçırmasından korktum. Oğlum okula geldi ancak ben geldiğini görmedim. Silah sesini duyunca koştum ancak yetişemedim" dediği öğrenildi. 

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Olay, önceki gün Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce A. Ö.'den boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Okul idaresi durumu baba Ali Ö.'ye bildirdi. Babasından durumu öğrenen bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi. A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük'e ardından bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı. Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

OĞUL TUTUKANDI, BABAYA EV HAPSİ

Olay sonrası kaçan A.A.Ö., polis tarafından suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında babası Ali Ö. de gözaltına alındı. Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ali Ö.’ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.

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Okulda annesini öldüren liselinin babası: Koştum ama yetişemedim



Ali Ö.'nün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ali Ö.'nün, "Eski eşim ve sevgilisi, 2 küçük çocuğun okuduğu okula gidip müdür yardımcısına görüşme talebini iletmiş. Okul yönetimi dava sürecini bildiği için görüştürmeyerek, beni aradılar. Çocuklar bu sırada öğretmenlerine görüşmek istemediklerini söylemiş. Ben de görüşmeye izin vermeyerek hemen okula geldim. Ancak olay çıkmaması adına müdahale etmedim. Zaten okul çıkış saati olduğu için çocukları alıp eve gitmek için okulun bahçesinde bekledim. En çok da eski eşimin çocukları kaçırmasından korktum. Oğlum da okula geldi ancak ben geldiğini görmedim. Silah sesini duyunca koştum ancak yetişemedim" dediği öğrenildi.

Okula çocuklarını görmeye gelen annesini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladıSamsun’da eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti babasında olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki şüpheli, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ.’yi (53) de okul bahçesinde vurarak ağır yaraladı.
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#Cinayet#Zerrin Büyük#Samsun

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