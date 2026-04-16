"Okula silahla gideceğiz" mesajını paylaşmışlardı... 2 öğrenci gözaltında

İlçedeki bir lisenin WhatsApp ödev grubundan bazı öğrenciler tarafından tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GELECEĞİZ PAYLAŞIMI YAPMIŞLARDI

Yapılan incelemede, 2 öğrencinin, "okula uzun namlulu silahlarla gidecekleri" yönünde paylaşımda bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin cep telefonlarına el konulurken, ikametlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

