‘Okula saldırı yapacağım’ diyen öğrenciye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 18:28

BOLU’da arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğu iddia edilen 8’inci sınıf öğrencisi A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan ÇORUM’da, eğitim ve öğretimi aksatmaya yönelik, kamuoyunda korku ve panik oluşturabilecek içerikler paylaşan 3 öğrenci ifade verdi.

Olay, şehir merkezindeki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre 8’inci sınıf öğrencisi A.A., sınıf arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceğini söyledi. Öğrencinin sözleri üzerine tedirgin olan arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Velilerin ihbarı üzerine saldırı tehdidinde bulunan öğrenci okula gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.A., İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.’nın ifadesinde okula saldırıya ilişkin sözlerini şaka amaçlı söylediğini belirttiği öğrenildi.

ÇORUM’DA 3 ÖĞRENCİ ÇOCUK ŞUBEDE İFADE VERDİ

Çorum’da sanal medya paylaşımları nedeniyle 3 öğrenci çocuk şubede ifade verdi. ÇORUM’da, sanal medya üzerinden eğitim ve öğretimi aksatmaya yönelik, kamuoyunda korku ve panik oluşturabilecek içerikler paylaştıkları tespit edilen 3 öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından, Çorum’da da benzer olayların yaşanacağı yönünde sanal medyadan yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, gerçeği yansıtmayan ve halk arasında endişe oluşturabilecek içerikler paylaşıldığı belirlendi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen ve öğrenci oldukları öğrenilen yaşları küçük 3 öğrenci, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Öğrencilerin, emniyetteki ilk ifadelerinde paylaşımları ‘şaka’ amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Gözden KaçmasınOkullara saldırı planlandığına ilişkin paylaşım yapan 5 şüpheli tutuklandıOkullara saldırı planlandığına ilişkin paylaşım yapan 5 şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle
