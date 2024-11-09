Okula kısa bir mola

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ilk ara tatili dün başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen hafta sonuyla birlikte 9 gün sürecek ara tatile çıktı.

OKULÖNCESİNE TAKVİM

MEB tarafından okulöncesi öğrencilere yönelik ‘Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi’ yayımlandı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan takvimde, ailelere 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Takvim, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için ‘doğa zamanı’, ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı ‘etkinlik zamanı’ bölümlerinden oluşuyor. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik de ‘oyun’, ‘deney’ ve ‘sanat’ gibi kategorilerde çeşitli etkinliklerin yer aldığı ‘Arada 1 Tatil Dergisi’ yayımlandı.

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İLK KARNE 17 OCAK’TA

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:

◊ Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025

◊ İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

◊ İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

◊ Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı: 15 Haziran 2025

◊ İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025