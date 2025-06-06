×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Okul çantası yolda bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp Çocuk#Bursa#Burak Koçak
Okula gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı Okul çantası yolda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 14:49

Bursa'da okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Burak Koçak (13) için arama çalışmaları başlatıldı. Burak Koçak’ın (13) okul çantası mahalle çıkışında bulundu.

Haberin Devamı

 Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, dün okula gitmek için evden çıkan Burak Koçak’tan (13) haber alınamıyor. Okul çantası mahalle çıkışında bulunan Koçak için arama çalışması başlatıldı.

OKUL ÇANTASI BULUNDU

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak’ın okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışında Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp Çocuk#Bursa#Burak Koçak

BAKMADAN GEÇME!