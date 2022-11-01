Okula giderken kamyonet çarpmıştı! 10 yaşındaki Enes'e acı veda

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Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan sürücü Baş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Enes'in cenazesi, Hisarönü Mahallesi'ndeki Değirmenyanı Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, protokol üyeleri, baba Hakkı ile anne Hediye Düldül ve çok sayıda kişi katıldı. Enes'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Değirmenyanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.