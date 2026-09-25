Okula gidecekti mezarda yatıyor... 2 şüpheli tutuklandı

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine saldırdı. Hayri A. ile Gökhan A. tekme ve yumruklarla karşı gruptakileri darp ederken, diğerleri de tabancayla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, kardeşiyle birlikte evine dönen Halit Çalışan'ın (23) otomobiline isabet etti. Arka koltukta oturan Muhammed Emir Çalışan (9) başından vuruldu. Ağır yaralanan Muhammed Emir, 22 Eylül'de hayatını kaybetti.

‘O BENİM CANIM, CİĞERİMDİ’

Ekipler, 4 şüpheliyi saklandıkları eve yapılan baskında gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Derman Uçardoğan ile Erden Çukurkuz çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Adil Uçardoğan ile İbrahim Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yaşananları anlatan baba Latif Çalışan, “O benim canım, ciğerimdi. Okullar açıldığında eğitimine başlayamamıştı. Dördüncü sınıfa geçmişti. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olanların da en ağır cezayı almasını istiyorum. İçimin yangını ancak o zaman söner. En ağır cezayı alsınlar" dedi.