Okul yolunda facia... 3 çocuk öldü baba aranıyor

Haberin Devamı

Ancak bir süre sonra, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, kayarak sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Otomobilde bulunan 6 kişiden Halil Gündüz’ün 2 yeğeni, aracın camını kırarak kedi imkânlarıyla karaya çıkarken, Halil Gündüz, çocuğu ve diğer 2 yeğenine ulaşılamadı. Ekipler, 4 kişiyi bulmak için seferber oldu. Karaya çıkabilen 2 yeğenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, dün 16.30 sıralarında Ömer (14), Mustafa (14) ve Ali Gündüz’ün (14) cansız bedenlerine ulaştı. Cesetler sudan çıkarılırken, Halil Gündüz’ü arama çalışmaları ise devam etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 9 sanık ilk kez hakim karşısında! İfadeler kan dondurdu Haberi görüntüle

TATİLDEN HABERLERİ YOKTU

Kar yağışı nedeniyle çocukların gittikleri okulların tatil edildiği, ailenin bundan habersiz olduğu için sabah hazırlanıp yola çıktıkları öğrenildi.