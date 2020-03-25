Okul tatili uzatıldı mı? Okullar hangi tarihte açılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika tatil açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor. 23 Mart tarihinde başlayan online eğitim sistemi devam ederken, okullarda tatilin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, okul tatili uzatıldı mı? İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda tatilin uzatılmasıyla ilgili şunları söyledi;

Çocuklarınız sağlınığınız konusunda evde güvendeler. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesekte herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sğalıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sighara içiyorsak asla bilemeyiz. Hergün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde.

Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi uzaktan gösteriyoruz. Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır.

Eğitimin bir süre internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.

OKULLARDA TATİL UZADI MI?

Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak biz sınavın zamanında yapılması konusunda özen gösteriririz. LGS'nin yapılmasına göre 3 senaryomuz var. Buradaki kararlara bağlı olarak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Bizim senaryolarımız hazır. Önemli olan bizim çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini düşürecek en asgari önlemleri almaktır. Uzaktan eğitimle sınava girecek öğrencilerimiz için özel çalışmamız devam edecek.