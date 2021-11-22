Okul sporları iptal mi edildi?

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Bu açıklamanın ardından valiliklerin aldığı kararlar merak edilmişti. Trabzon Valiliği, okul sporları için bugün açılış töreni gerçekleştirdi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Gençlik ve Spor il Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, sporcular, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un bir spor kenti olduğuna dikkati çekerek, "Başarıya giden yolda inanmak kadar bu tür spor faaliyetleri de çok önemlidir. Sporun beşiği olan Trabzon'umuzda bu tür faaliyetler çok önem arz ediyor. İlimiz sporun birçok dalında dünya şampiyonları çıkarmaktadır. Bir dönem Erdoğdu Lisesi futbolda dünya şampiyonu oldu. Yine Olimpiyat Şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli var. Sizlerin içerisinden de sporun her alanında dünya şampiyonları çıkacağına yürekten inanıyorum. Sportif aktivitelerde faaliyet gösteren sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Programın sonunda Vali Ustaoğlu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.