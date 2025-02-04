Okul servisindeki 2 öğrenci hayatını kaybetmişti... Şüpheli 3 yıl sonra yakalandı

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Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022'te; husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma büyüyerek ailelerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, olay ile ilgisi olmayan okul servis minibüsündeki lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen S.D.'nin saklandığın adres tespit edildi. 'Silahla tehdit' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçlardan aranan ve 3 yıldır firari olan S.D.'nin yakalanması için harekete geçildi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararı doğrultusunda Özel Harekat polisleri, adrese operasyon düzenledi.

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MERDİVEN BOŞLUĞUNDA GİZLİ BÖLME

Dron destekli operasyonda polis ekipleri önce binadaki dairelerde S.D.'yi bulamadı. Ancak detaylı inceleme sonucunda bina içerisindeki merdiven boşluğunda, betonarme ve briketlerle kapatılmış gizli bir bölme tespit edildi. Betonarme duvarı kırarak içeri giren ekipler, S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.D., yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü.

S.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.