Okul servisinde katliam: Oğluyla tartışan 2 çocuğu öldürdü

Taşar ile Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Servet B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. Servet B. kask ve çelik yelek giydirilerek adliyeden çıkarıldı.

HAYALİ PİLOT OLMAKTI

Servet B. ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Cinayet şüphelisi Servet B.’nin ismi açıklanmayan eşinin de kocasının öldürdüğü 2 çocuğu olaydan önce azarladığı iddiasıyla, olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi. Köyde yaşayanlar, “Olay sırasında da serviste 13-15 çocuk vardı. Çocukların anlatımlarına göre; önce Tunç’a, daha sonra da Kaan’a arka arkaya ateş ediyor. Servisteki çocuklar korkudan koltukların altlarına saklanmışlar. Çocukların başlarından ve vücutlarından yaralandıklarını öğrendik. Bu vahşeti anlatacak kelime yok. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kaan’ın pilot olma hayali vardı. Bunu da herkese anlatırdı. Tunç daha sakin ve uyumlu bir çocuktu. O da çok başarılıydı” dedi.

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