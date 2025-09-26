Okul servis şoförü, aracının önünü kestiği sürücüyü tehdit etti

Haberin Devamı

Gebze ilçesinde dün, okul servis minibüsünün şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü “Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim” diyerek tehdit etti.

Araç sürücüsü, cep telefonu ile kayıt altına aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.