Okul servis şoförü, aracının önünü kestiği sürücüyü tehdit etti

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 17:27

Kocaeli’de, trafikte önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü tehdit eden okul servis minibüsü şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL de para cezası uygulandı.

Gebze ilçesinde dün, okul servis minibüsünün şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü “Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim” diyerek tehdit etti.

Araç sürücüsü, cep telefonu ile kayıt altına aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

Okul servis şoförü, aracının önünü kestiği sürücüyü tehdit etti

Görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri servis şoförünü tespit ederek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı.

