Okul sayısı arttı öğrenci azaldı

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim aldı. Bu öğrencilerin 1 milyon 954 bin 202’si okul öncesi, 5 milyon 644 bin 386’sı ilkokul, 5 milyon 314 bin 796’sı ortaokul ve 5 milyon 796 bin 881’i ortaöğretim düzeyinde yer aldı.

OKUL ÖNCESİ VE LİSEDE DÜŞÜŞ

Mezun olan öğrenci sayısının en çok azaldığı örgün eğitim kademesinin ortaöğretim yani lise olduğu belirtildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ortaöğretim düzeyinde mezun olan öğrenci sayısı 6 milyon 789 bin 681 iken bu rakam geçtiğimiz yıl 5 milyon 796 bin 881 olarak belirlendi. Yani ortaöğretim kademesinde yaklaşık 1 milyon azalma yaşandı. Öğrenci sayısında düşüş gözlenen bir diğer kademe ise okul öncesi oldu.

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DOĞURGANLIK ORANI AZALDI

2022-2023’te 2 milyon 55 bin 350 öğrencinin bir üst kademeye geçiş yaptığı okul öncesi eğitimi, 2023-2024’te 1 milyon 954 bin 202 öğrenci tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de doğurganlık oranı 2014 yılından itibaren yavaş da olsa düşüyor. Okul öncesi öğrenci sayısının azalmasının bu düşüşe bağlı olduğu tahmin ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’deki okul sayısı 75 bin 647 oldu. MEB tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu rakam 75 bin 19’du. Geçtiğimiz yıl 18 bin 866 okul öncesi kurum, 25 bin 245 ilkokul, 18 bin 850 ortaokul ve 12 bin 506 lisede eğitim öğretim gerçekleşti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: OKUMAK YERİNE ÇALIŞANLAR VAR



Prof. Dr. Coşkun Bayrak (Anadolu Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi): “Ortaöğretim yani lise kademesinde önceki yıla kıyasla geçtiğimiz yıl mezun olan öğrenci sayısında yaklaşık 1 milyonluk azalma görülmesinin üç farklı nedeni olabilir. Bunun ilki, ülkenin geçtiği ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak öğrencilerin erkenden iş hayatına atılması diye düşünüyorum. İkinci sebebin ise öğrencilerin ve ailelerinin, eğitime olan inancının azalması olduğunu söyleyebilirim. Yani ‘Okusak da istihdam edilemeyeceğiz’ düşüncesi öğrencileri okul terkine itiyor olabilir. Son neden ise yeni neslin dijital dünyaya ilgisi nedeniyle kolay yoldan para kazanmayı istemesi olabilir. Yani çocuklar sosyal medyada fenomen olarak kolay ve hızlı bir şekilde para kazanılabildiğini görüyor. Zaten vakitlerinin çoğu da bu mecralarda geçiyor. Haliyle okul hayatına devam etmek yerine dijitalde para kazanmalarını sağlayacak seçeneklere yönelmiş olabilirler.”

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MEB’DEN AÇIKLAMA

‘AÇIK ÖĞRETİMDEN KAYNAKLANDI’

MEB ortaöğretimdeki 1 milyona yakın mezun farkının öğrencilerin okulu terk etmelerinden değil, açıköğretim okullarından kaynaklandığını açıkladı. Bakanlığın bilgi notunda, “Açık öğretim okullarında kayıt yenileme işlemi yapılmaması halinde öğrenci pasif duruma düşer. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yaptırması halinde aktif duruma geçerek eğitimine devam edebilir. Pasif öğrencilerin sayısı kayıt yenilemelere göre yıl içerisinde değişiklik göstermekte olup bu öğrencilerin eğitim öğretim dışına çıkmaları mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eğitimi terk ettiği iddiası doğru değildir” denildi.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEDE ESKİ MEZUNLAR YENİLERİ GEÇTİ

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İstatistiklere göre 2023’teki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) lise son sınıf düzeyinde eğitim gören 881 bin 398 aday başvurdu. Daha önce bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeyen mezun adayların ise 1 milyon 438 bin 747’si sınava başvuru yaptı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınavda lise son sınıf düzeyindeki adayların 167 bin 289’u lisans, 117 bin 562’si önlisans ve 13 bin 969’sı açıköğretim programına yerleşti. Mezun adayların ise 232 bin 355’i lisans, 188 bin 445’i önlisans ve 52 bin 763’ü açıköğretim programında öğretim görmeye hak kazandı.