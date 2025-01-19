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Okul sanal ödül gerçek

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Florida Eyalet Üniversitesi#VR
Okul sanal ödül gerçek
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

ABD’de doktora yapan Sena Karataş Öztürk, ilk ve tek VR (sanal gerçeklik) okulunun ‘sanat sınıfları’nı incelediği teziyle Florida Sanat Eğitimi Birliği’nce ödüllendirildi.

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ABD’deki Florida Eyalet Üniversitesi’nde görsel sanatlar alanında doktora yapan Sena Karataş Öztürk, tez çalışmasında sanat eğitiminde VR yani sanal gerçeklik teknolojisinin nasıl kullanılacağını keşfetmeye odaklandı.  ABD’deki dünyanın ilk ve tek VR okulunda sanal sanat sınıflarını inceledi Teziyle ABD’nin en büyük sanat eğitimi birliği National Art Education Association’nın (NAEA) Florida eyaletini kapsayan ağı ‘Florida Sanat Eğitimi Birliği’ tarafından ‘Yükseköğretim Öğrenci Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Öztürk, “Çalışma, bu alanın 21’inci yüzyılın dijital gerekliliklerine uyum sağlamasına katkıda bulunacak” dedi.

Okul sanal ödül gerçek

‘VR’NEDİR

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Virtual Reality (VR) yani ‘sanal gerçeklik’, kullanıcıların bilgisayar ortamında yaratılan sanal bir dünyada gerçekten bulunduğuna dair bir hisse kapılmasını sağlayan teknolojik araçlara deniliyor. Kullanıcılara fiziksel olarak bulunmadıkları bir ortamda var oldukları düşündürülüyor.

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#ABD#Florida Eyalet Üniversitesi#VR

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