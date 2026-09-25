Okul saldırısında 11 öğrenci yaralanmıştı... 8 öğrenci taburcu oldu

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Şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, hafif yaralı olarak tedavi gören 8 öğrencinin taburcu olduğunu açıkladı. 3 öğrencinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor.