Okul saldırısında 11 öğrenci yaralanmıştı... 8 öğrenci taburcu oldu

Ersan ERDOĞAN / DHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 07:00
MANİSA Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, aynı okulda okuyan H.O. (15), öğrencilerin okula geldiği sokakta salı günü 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaraladı.
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Şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, hafif yaralı olarak tedavi gören 8 öğrencinin taburcu olduğunu açıkladı. 3 öğrencinin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor.