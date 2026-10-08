Okul saldırılarının altındaki neden ne

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MANİSA Turgutlu’da 22 Eylül’de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırının ardından 6 Ekim’de İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda da bıçaklı saldırı yaşandı. Bu iki olayın ardından “Acaba saldırılar birbirini tetikliyor mu ve bunların medyada görünür olması yenilerine kapı aralıyor mu?” soruları tartışılıyor.

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Uzmanlara göre, hem geleneksel hem de sosyal medyaya yansıyan içerikler ve yaşanan olaylar tetikleyici birer unsur olabilir ama saldırıların nedenlerini açıklamada tek başına yeterli olmaz. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, şunları söyledi:

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‘TETİKLEYİCİ OLSA DA TEK NEDEN DEĞİL’

“Önceden böyle bir eğilimi olan kişiler için bu tür olayların medyaya yansıması ve sosyal medyadaki içerikler tetikleyici olabilir. Saldırgan çocuğun aile bağları zayıftır, kendini ait hissettiği bir grup vardır, zaten bir öfke hali içindedir. Sonra medyada veya başka bir yerde böyle bir olay görür ve patlar. Yani bizim bugün tartıştığımız etkenleri bir kıvılcım gibi düşünmek gerekiyor. Aile, toplum ve denetimsiz, sosyal medya kullanımı birbirini etkiliyor. Ergenler bir topluluğa ait olmak için ‘Ne gerekiyorsa yapabilirim’ düşüncesiyle ilerleyebilir. Beynin olgunlaşması tamamlanmadığı için davranışlarını ve sonuçlarını değerlendirmekte zorlanabilirler.

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Ergen için çok önemli olan bir diğer konu, içinde bulunduğu ailede anne ve babanın psikososyal durumlarıdır. Ardından gittiği okul, yaşadığı mahalle ve ilişki kurduğu akran topluluğu gelir. Ebeveynlerin çocuğun internette ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Ruh sağlığını da içeren önleme çalışmaları ve ciddi bir eylem planı olması lazım.”

‘ADLARININ TARİHE GEÇMESİNİ İSTERLER’

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Yüksel, yaşanan okul saldırılarının ardından TBMM’de kurulan araştırma komisyonuna bir sunum yaptı. Prof. Dr. Yüksel saldırıların olası nedenlerini şöyle özetledi:

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“Okuldaki şiddet konusunu tek bir nedene bağlamak zor. Saldırganlığı tetikleyen unsurlar arasında olumsuz ebeveynlik, genetik faktörler ve zekâ yer alıyor. Travma, dışlanma ve başarısızlıklar, romantik reddedilme, okuldan atılma ya da zorbalık gibi olaylar, krizin şiddete dönüşmesine yol açan son tetikleyici işlevi görebilir. Öte yandan okullardaki vakalarının tırmanışa geçmesindeki en etkili motivasyonlardan biri ‘şöhret arayışı’ olarak öne çıkıyor.”

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın ise şöyle konuştu:

“Saldırganlara baktığımızda hepsinin ergenlik çağında olduğunu görüyoruz. Ebeveynler, çocukların yapabildiklerinden çok yapamadıklarına odaklanıyor. Oysa onların küçük de olsa başarıları ön plana çıkarılsa özgüvenleri yükselecek. Özgüveni düşük olan ergenler saldırganlaşabiliyor. Şiddetin medyada bu kadar ön plana çıkmasının da etkisi olabilir. Bazı ergenler, kendini şiddet olaylarında göstererek bir popülerlik kazanmak isteyebiliyor.”

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SALDIRGAN NASIL SİNYAL VERİR

PROF. Dr. Nurten Sargın, ergen saldırganların verebileceği ipuçları hakkında şunları söyledi:

“Sinyaller, çocukluk çağından itibaren başlar. Bu çocukların, sokak hayvanlarına zulmetmesi ya da oyuncaklarını dövmesi işaret olarak görülebilir. Oyuncakları yalnızca parçalamak ya da onlara şiddet uygulamak farklı bir durumdur. Çocukların yalnızlığına dikkat edilmeli ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri de gözlemlenmeli. Çizdiği resimlere, okuduğu kitaplara ve dinlediği müziklere dahi bakılmalı.”