Okul önünde dehşet: Dernek çalışanı 2 iş arkadaşını vurdu

#Samsun#Engelsiz Yaşam Derneği#Okul Önü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 14:18

Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 yaşındaki Uğur K., aynı dernekte birlikte çalıştığı 2 kişiyi okul önünde tabancayla yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'taki bir lisenin önünde meydana geldi. Engelsiz Yaşam Derneği'nde çalışan Tarık D. (36), Akın Ş. (25) ve Uğur K. arasında derneğin çıkardığı derginin basımı ve dağıtımı konusunda tartışma çıktı.

BİRİNİ DİZİNDEN DİĞERİNİ ATAK BİLEĞİNDEN VURDU

Tartışmanın büyümesiyle Uğur K., belindeki tabancayla Tarık D.'yi sağ dizinden, Akın Ş.'yi sağ ayak bileğinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BAKMADAN GEÇME!