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Okul önünde çatışma!

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Lise#Kavga
Okul önünde çatışma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:00

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında kavga çıktı.

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Olayı haber alan yakınları okula gitti. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişiye daha isabet etti. İhbar üzerine kısa sürede polis ekipleri gitti. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 14 yaralıdan 2’sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada bütün şüphelilerin yakalandığı ve 3 adet silah ele geçirildiği belirtildi.

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Okul önünde çatışma

 

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#Şanlıurfa#Lise#Kavga

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