Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okul müdürünü tehdit eden öğrenci gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 15:20

Bolu’da okul müdürü ile 10 öğrenciyi öldüreceği yönünde arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna sesli mesaj attığı öne sürülen ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bolu’da A.M.A., dün Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli mesaj attı.

1o ARKADAŞINI N İSMİNİ SAYDI

A.M.A., sesli mesajda “Bana da 7 tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim, önce müdürü pompalardım yani öldürürdüm” sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı.

Sesli mesajı fark eden öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Bolu'da bunlar olurken  İstanbul'da da okullara yönelik saldırı planından bahsettiği öne sürülen 'tehdit' içerikli paylaşımı sanal medyada yayımlayan M.A. isimli çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!