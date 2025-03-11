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Okul müdürünü boğazından bıçaklayan saldırgan, 3 hafta gözetim altında tutulacak

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#Sakarya#Emrah Coşkun#Okul
Okul müdürünü boğazından bıçaklayan saldırgan, 3 hafta gözetim altında tutulacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 17:46

Sakarya’da evinin karşısındaki okulun müdürü Emrah Coşkun’u (37) boğazından bıçakla ağır yaralayan Murat H. (40), ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. Mahkeme, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.’nin 3 hafta boyunca gözlem altında tutulması ve rapor hazırlanmasına karar verdi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Rüveyde Güneş İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., evinin karşısındaki okula gidip, müdür Emrah Coşkun'un odasına çıktı. Okulda çalan zilden rahatsız olduğunu öne süren Murat H., çıkan tartışmada yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Murat H.’yi olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından bugün Ferizli Adliyesi’ne sevk edilen Murat H., hakim karşısına çıktı. Ferizli Sulh Ceza Hakimliği, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.’nin 3 hafta boyunca İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulması ve sonrasında rapor hazırlanması kararı verdi.

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Bu arada Emrah Coşkun’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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#Sakarya#Emrah Coşkun#Okul

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