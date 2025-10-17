×
Okul müdürüne kanlı pusu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 07:00

İlkokul Müdürü Feyzi Özmen, dün çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan Özmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan kantincinin oğlu Kemalcan çıktı. Saldırı anını ise arkadaşı kayda aldı.

Denizli Merkezefendi’de dün 08.00 sıralarında, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen (48), okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı. Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bindiği sırada Özmen’e arkadan yaklaşan Kemalcan K. (17) tabancayla 3 el ateş etti.

Feyzi Özmen’in görev yaptığı okulda kantin işletmecisinin oğlu olduğu öğrenilen Kemalcan K., saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Özmen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özmen’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Öte yandan, Kemalcan K.’nin henüz kimliği belirlenemeyen bir arkadaşı, saldırı anını cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri, görüntüleri kayda alan şüpheliyi belirlemek için de çalışma başlattı. Görüntülerde, Özmen’in silahlı saldırıya uğradığı anlar yer alırken, çocuklarının olay sırasında çığlık attığı duyuldu.

Şüpheli Kemalcan K.’nin babasının bir süre önce okul müdürü Feyzi Özmen’i kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

 

