Okul müdürü mikrofonu eline aldı bütün salonu salladı: Barış Manço detayı ile bütün ilgiyi üzerine çekti

Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 11:15

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen, "90'lar Konseri"nde sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve sesi usta sanatçı Barış Manço'ya benzetilen Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin, geceye damga vurdu. O anlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlginin kendisini şaşırttığını söyleyen Metin, "Mikrofona da alışık değilim. Sesimin Barış Manço’ya benzetilmesine de şaşırdım" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu sahne aldı. Nostalji rüzgarlarının estiği coşku dolu gecenin en dikkat çekici ve sürpriz anı ise okul müdürü İbrahim Uğur Metin'in sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Zonguldak Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu’nun okul müdürü İbrahim Uğur Metin’le yaptığı düet sosyal medyada viral oldu.

Mikrofonu eline alarak sergilediği performansla izleyicilerden büyük alkış toplayan Metin'in ses tonu ve yorumu, salondaki dinleyiciler tarafından merhum sanatçı Barış Manço'ya benzetildi.

"ASIL YILDIZ ÇOCUKLARIMIZ"

Öğrencileriyle Barış Manço’nun "Müsaadenizle Çocuklar" isimli parçasını seslendiren 36 yıllık öğretmen Metin, Hürriyet’e konuştu.

İlginin kendisini şaşırttığını söyleyen Metin, “Vallahi hem şaşırdık hem de biraz panikledik. Biz o etkinlikte öğrencilerimle beraber güzel bir uyum yakaladık. Mikrofona da alışık değilim. Sesimin Barış Manço’ya benzetilmesine de şaşırdım. Konserden önce iki kez prova yaptık. Videoyu öne çıkaran, öğrencilerimin ve müzik öğretmenimizin başarısı bence. Bu ilgi ve alaka hepimize moral oldu” dedi.

