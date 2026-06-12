Okul müdürü ifade verdi

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Ağrı Valiliği olayın intihar olduğunu açıklamıştı. Ancak Koparan’ın geçici görevlendirildiği ilkokulda müdür M.İ. ile sorunlar yaşadığı iddia edildi. Koparan’ın, görev yaptığı okulda hakaret, fiziksel şiddet ve mobbing iddialarını resmi dilekçelerle defalarca bildirdiği de öğrenildi. Soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İleri’nin ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan İleri, öğretmene yönelik herhangi bir mobbing ya da baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadesinin ardından İleri serbest bırakıldı. Savcılık, öğretmenin okul değişikliği taleplerine ilişkin yaptığı başvuruların ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerindeki süreçlerini de incelemeye aldı.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Soruşturma dosyasına giren sağlık kayıtlarına göre Koparan’ın bir süredir psikiyatrik tedavi gördüğü tespit edildi. 1 Aralık tarihinde kullandığı uyku ilacından fazla miktarda aldığı gerekçesiyle ‘zehirlenme’ tanısıyla tedavi gördüğü belirtildi.

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Dosyada yer alan bir başka ayrıntı ise öğretmenin komşusuyla yaşadığı anlaşmazlık oldu. Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine yürütülen soruşturmada iddiaları destekleyen yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ‘intihara yönlendirme’ suçunun oluşup oluşmadığı da ayrıca araştırılıyor. Ancak şu aşamada bu suçun unsurlarını ortaya koyacak somut bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Ayşe Koparan’ın cenazesi, memleketi İzmir’in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. m