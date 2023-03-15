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Okul müdürü evinde ölü bulundu

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#Muğla#Fethiye#Nalan Soylu
Okul müdürü evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 14:32

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan okul müdürü 54 yaşındaki Nalan Soylu evinde ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Fethiye Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi. Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları Soylu'nun evine gitti.

Okul müdürü evinde ölü bulundu

KAPI AÇILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Uzun süre kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi.

Okul müdürü evinde ölü bulundu

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Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Soylu'nun acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu.

Okul müdürü evinde ölü bulundu

Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Soylu'nun cansız bedeni ölüm nedenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Okul müdürü evinde ölü bulundu

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#Muğla#Fethiye#Nalan Soylu

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