Deniz ÖZEN/GERZE (Sinop) (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 13:10,
Okul müdürü 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
Sinop'un Gerze ilçesinde ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulu'nda iddiaya göre okul müdürü Bayram D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi.
Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü Bayram D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Bayram D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine konuldu.
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