Okul müdürlerine saldırı kamerada

Olay, 10 gün önce Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokulu ile Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda meydana geldi.

İddiaya göre Abdurrahman Gazi İlkokulu’na gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle okul müdürü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı bahçeyi paylaşan diğer okulun müdürü de araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada şüpheli, her iki okul müdürüne de saldırdı. Yaşanan arbede okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müdürlere yumruk attığı ve tekme savurduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.