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Okul müdürlerinden liseli kıza organize kötülük

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#Konya#Ahmet Mandal#Lise
Okul müdürlerinden liseli kıza organize kötülük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Konya’da bir lisede 2 okul müdürünün kız öğrenciye kurduğu tuzak kan dondurdu. Müdürlerin MİT elemanı olarak tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal, ‘işe alma’ vaadiyle genç kıza günlerce cinsel istismarda bulundu.

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Lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki G.A., okul müdürü H.A.’nınMilli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) memur olarak alınacağı yalanıyla tuzağa düşürüldüğünü iddia etti. Derslerinde çok başarılı olan G.A., kasım ayında yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘SENİ MİT’E ALDIK’

“Okul müdürüm H.A., ‘Derslerinde çok başarılısın. Seni MİT’e memur olarak alalım’ dedi. Daha sonra beni MİT mensubu olduğunu söylediği Ahmet Mandal’la tanıştırdı. Sonraki günlerde bana ‘Seni MİT’e aldık’ dediler. Birkaç gün sonra Ahmet Mandal, ‘Seninle sevgili rolü yapmamız gerekiyor. ‘MİT’e memur olarak daha kolay girmen için bu gerekli’ dedi. Teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., ‘Kabul etmek zorundasın’ dedi. Ben de kabul ettim. 

KADIN MÜDÜR DEVREDE

Ahmet Mandal, dini nikâh kıymaktan bahsetti, ben reddettim.Sonra başka bir okulun kadın müdürü gelip benimle konuştu. ‘Dini nikâh bir kadının hakkı, nikâhı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz’ dedi. Mandal, beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Dini nikâhı, kadın müdürünün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. Mandal nikâhtan sonra bana ‘Artık evliyiz’ diyerek günlerce tecavüz etti, şiddet uyguladı.” 

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Okul müdürlerinden liseli kıza organize kötülük

SAHTE MİT’Çİ TUTUKLANDI

Baba G.A.’nın şikâyeti üzerine elektrik ustası olduğu ortaya çıkan evli ve bir çocuk babası Ahmet Mandal, okul müdürleri H.A. ve A.S.K ile A.S.K.’nin eşi M.K. gözaltına alındı. 25 Kasım günü mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Mandal ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. H.A., A.S.K ve eşi M.K. serbest bırakıldı.

 

İKİ OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşanan olay nedeniyle idari soruşturma başlatıp okul müdürleri H.A. ve A.S.K.’yi açığa aldı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

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#Konya#Ahmet Mandal#Lise

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