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Serhat Ozan YILDIRIM - DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Okul masrafları için bulaşık yıkıyordu iş yerinde tacize uğradı

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Okul masrafları için bulaşık yıkıyordu iş yerinde tacize uğradı
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Tunceli kent merkezindeki bir pastanede bulaşık yıkayarak okul masraflarını karşılayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Hatun K. (20), aynı yerde çalışan Hüseyin P.’nin (47) tacizine uğradığını iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aynı zamanda işverenin akrabası da olan Hüseyin P.'nin kendisini zorla öptüğünü öne süren Hatun K., bu olayın çalıştığı işyerinde yaşanan ilk olay olmadığını iddia etti. 

PATRON DA GÜLDÜ

Hatun K., "Sürekli Hüseyin P.'nin gözle tacizine maruz kalıyordum. Bir gün ben bulaşık yıkarken saçıma dokundu ve kendisi bana 'Huylanıyor musun' dedi. Ben de 'Evet ağabey' dedim. O da bana 'Tamam. Bunu söylemen çok iyi oldu. Bundan sonra dikkat ederim' dedi. Hüseyin P., 27 Ekim'de mutfağa geldi. Ben de ona işimin bittiğini söyledim. O da 'Senin Allah'ına kurban diyerek' beni alnımdan öptü. Ben de öptüğü yeri bulaşık teliyle sildim. Bağırmaya başladım. Üstüme gelerek, bana bağırdı ve ben de ağlamaya başladım. Patrona ‘işten ayrılmak istiyorum’ dedim. Durumu anlatmama rağmen gülerek oturuyordu" diye konuştu.
Hatun K.’nın suç duyurusunda bulunması üzerine polis ekipleri Hüseyin P.’yi gözaltına aldı.

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