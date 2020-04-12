Okul Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Okulun Eş Anlamlısı

TDK'ya göre okul, 'çeşitli bilgi, beceri ve davranışların, belli kurallar çerçevesinde düzenli olarak verildiği eğitim ve öğretim kurumudur. ' Okul kelimesinin eş anlamlısı, 'mektep ve meslek'tir.

Okul Kelimesinin Eş Anlamlısı

TDK'ya göre, birkaç farklı anlamı bulunan okul kelimesinin, anlamdaşları da buna göre farklılık göstermektedir.

Eğitim, öğretim kurumu anlamında kullanılmakta olan okul kelimesinin anlamdaşları; 'mektep' olarak belirtilmiştir. Örneğin;

' Ailem mektebe bu sene kaydımı erken yaptırdı.'

Okul kelimesinin kaynaklarda geçen diğer anlamı; Bir okulda çalışan öğretmen, öğrenciler dahil tüm çalışan ve görevliler bütünü'. Bu anlamı ile bakıldığında, verilecek örnek şu şekilde olmalıdır;

'Okul bugün gezi sebebiyle erken dağıldı.'

Okul kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Okul kelimesi, 'okuyup yazmadan başlayarak, en yüksek düzeyde bilim, sanat ve diğer gerekli bilgileri vermeye yarayan çeşitli dereceleri bulunan eğitim öğretim yuvası' olarak da açıklanmaktadır.