Okul kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları ne zaman?

Yeni döneme hangi okulda başlayacaklarına yön vermek isteyen öğrenciler, lise kayıtları için sorgulamalarını sürdürüyor. Öte yandan ilkokul kayıtları için de araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, 'Okul kayıtları ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı...

lkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler.

Lise kayıtları da LGS sınavı tamamlanıp sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.