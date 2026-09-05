Hiç uğraşma sen de suçlusun! Okul katliamında babadan pes dedirten savunma: Silahımı çaldı, oğlumdan şikayetçiyim

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TÜRKİYE'Yİ derinden sarsan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dün ilk duruşma görüldü. İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan'da babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayşe Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırgan Mersinli ise silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından Mersinli'nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar hapis istenen Uğur Mersinli ile 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

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'KANDIRILDIĞIMI HİSSEDİYORUM'

Uğur Mersinli'nin duruşmada yaptığı savunma herkesi şoke etti. Suçlamaları reddeden baba Mersinli, şunları söyledi: "Aziyet tirine yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlış. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçunun faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiş ve ona dava açılmamış. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kararı da dava açılmalı. Silahlarımı çaldığı için ben de ondan şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır.

Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum. İsa Aras'ın okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin, bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamış. Ben onu poligona silah sevgisi için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum. Okul saldırısı planını bilsem zaten bu atışı yaptırmam."

Öte yandan saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara okulda saldırı olacağını kantincinin bildiğini ve bu konuda okul müdürünün de uyarıldığını iddia ederek, "O kantinci saldırı olacağını biliyor ve saldırı akrabasını çağırmıyor, 'Okulda bir saldırı olacak. Okuldan çocuğunuzu alın' diyor. Vicdan yapıyor, müdüre gidiyor söylüyor, müdür de 'Cürmü kadar yer yakar' diyor.

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ANNE: HERKES İÇİN ÜZGÜNÜM

Duruşmada, anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi. Ağlayarak savunma yapan Mersinli, "Başsağlığı dileyerek başlamak isterdim ama bir caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne silahın sayısını ne de şekillerini biliyorum. Herkes adına çok üzgünüm. Okuldaki arkadaşlarıma, karşı komşuma psikolog sordum hep. Yeter ki götürelim istedim. Ben silahları hiç sevmedim. Onu poligona götürdüğünde ben de kızdım ama eşim oğlunun silahlara merakı olduğunu, kendisine ve başkasına zarar vermesin diye poligona götürdüğünü söyledi. Ben bilsem zaten izin vermezdim."

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Oğlunun oynadığı bilgisayar oyunlarını normal oyun olarak gördüğünü belirten Uğur Mersinli, WhatsApp profilindeki ABD'li saldırgan Elliot Rodger'ı çizgi film karakteri sandığını belirtti.

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AİLELERDEN TEPKİ

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Komisyon Üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş da duruşmada yer aldı. Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başlandı. Mersinli savunmasına, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Mersinli'nin bu sözleri salondaki aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler, "Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz" dedi.