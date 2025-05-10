Okul kantininde vahşet... 2 kadını vurarak öldürdü

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GİRESUN Aksu Mahallesi’ndeki bir lisenin kantininde dün 09.30 sıralarında, cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak çalışan Abdullah Turan (53), bilinmeyen nedenle, okulda temizlik görevlisi olan Yonca Çavuş (30) ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taşıdığı tabancayı çeken Abdullah Turan, kız kardeşlere art arda ateş ettikten sonra okuldan kaçtı. Kız kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Kaçan Abdullah Turan yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim - öğretime ara verildi.

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5 YILDIR ÇALIŞIYORDU

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Serdengeçti, “Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi. Şüphelinin geçmişine ve okuldaki öğrencilerin durumuna yönelik soru üzerine konuşan Vali Serdengeçti, “Şahıs, 696 sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak görev yapmaktaydı. Hükümlü kadrosundan geçip geçmediği detaylı olarak tetkik edilecektir. 5 yıldır Milli Eğitim bünyesinde çalışıyordu, olay öncesi ücretsiz izindeydi. Hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Hadise kapalı bir alanda meydana geldi; öğrencilerimizle ilgili herhangi bir risk söz konusu değildir” diye konuştu.