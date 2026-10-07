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Okul kantininde skandal manzara: SKT'si 1 yıl geçmiş döner ve paslı tost makinesi isyan ettirdi

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Okul Kantini#Hijyen Skandalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 09:55

Hatay Dörtyol'da ilkokul öğrencilerinin sağlığını tehlikeye atan kantinlere yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, karşılaştıkları mide bulandıran görüntüler karşısında çılgına döndü. Zabıta müdürü, "Bu tost makinesinden tost yer misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

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Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kantinlerde satılması yasaklanan ürünler kontrol edildi.

Okul kantininde skandal manzara: SKTsi 1 yıl geçmiş döner ve paslı tost makinesi isyan ettirdi

Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını, hijyen kurallarını ve işletmelerin genel düzenini titizlikle inceledi. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı kantinlere yönelik işlem yapıldı.

Okul kantininde skandal manzara: SKTsi 1 yıl geçmiş döner ve paslı tost makinesi isyan ettirdi

Zabıta müdürü Ali Avan, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Tost makinesinden tost yer misiniz? Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

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Okul kantininde skandal manzara: SKTsi 1 yıl geçmiş döner ve paslı tost makinesi isyan ettirdi

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#Sağlık#Okul Kantini#Hijyen Skandalı

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