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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü

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Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
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Gaziantep’te bir okulun havalandırma borularını ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir okulda gerçekleşti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun havalandırma ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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