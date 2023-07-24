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Okul inşaatındaki göçükte 1 işçi yaralandı

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#Tokat#Okul İnşaatı#Göçük
Okul inşaatındaki göçükte 1 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 17:09

Tokat’ın Zile ilçesindeki bir okul inşaatındaki göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen Dirbaz Duman (56), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

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 Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Hüseyin Gazi Caddesi’nde bulunan Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatında yaşandı. İnşaatta çalışan Dirbaz Duman, toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen işçi, bulunduğu yerde sıkıştı. İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Okul inşaatındaki göçükte 1 işçi yaralandı

İnşaatta çalışan diğer işçiler ve ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Duman, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

 

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#Tokat#Okul İnşaatı#Göçük