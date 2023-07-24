Okul inşaatındaki göçükte 1 işçi yaralandı

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Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Hüseyin Gazi Caddesi’nde bulunan Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatında yaşandı. İnşaatta çalışan Dirbaz Duman, toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen işçi, bulunduğu yerde sıkıştı. İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaatta çalışan diğer işçiler ve ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Duman, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.