Okul inşaatında göçük: 1 işçi toprak altından kurtarıldı.
Bahçelievler'de ortaokulun inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Yabacı uyruklu olduğu, ismi öğrenilemeyen 1 işçi meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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