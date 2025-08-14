Okul heyecanı başladı... Bu yıl çantalar kaça dolacak

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, bu yıl okullar 8 Eylül’de açılacak. Ancak okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, ‘uyum haftası’ sebebiyle 1 Eylül’de sınıflarında olacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına bir aydan az bir zaman kalırken velilerin bir kısmı okul ihtiyaçları için fiyat araştırması yapmaya başladı. Kırtasiyeler, marketler ve internet sitelerinde defterden silgiye, çantadan su matarasına, boya kaleminden flüte kadar tüm okul malzemeleri satışa sunuldu. Okul hazırlığı yapan veli ve öğrenciler için kırtasiyecileri ve marketleri gezdik. Geçen yıla göre fiyatlarda yaklaşık yüzde 20 ile 30 civarında bir artış olduğunu dile getirirken kırtasiyeciler, velilerin bu sene en çok boya grubuna rağbet ettiğini söyledi.

DAHA TASARRUFLULAR

Okul hazırlığında her yıl olduğu gibi en çok okulöncesi ve ilkokul velilerinin alışveriş yaptığının altını çizen kırtasiyeciler en uzun ihtiyaç listesinin de onlara ait olduğunu belirtti. Çünkü ara sınıflar aynı malzemeleri kullanmaya devam edebilirken kademe başlangıçlarında okul çantalarına farklı ürünlerin girmesi gerekiyor. Diğer yandan kırtasiyeciler son yıllarda özellikle çanta satışlarının azaldığına ve hem velilerin hem de öğrencilerin daha tasarruflu davrandığına dikkat çekti.

İlkokul ve okulöncesi alışverişinin ağustos ayının ikinci yarısında yoğunlaşmasını beklediklerini söyleyen kırtasiyeciler, internet üzerinden alışveriş yapmayı planlayan velileri de ‘sahte ürünler’ konusunda şöyle uyardı: “Online platformlarda genel raf fiyatının çok altında satışa sunulan ürünler orijinal değil sahte olabiliyor. Tükaticilere ‘CE’ işareti olan ürünleri almasını öneriyoruz. Bu işaret ilgili ürünün, Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu, sağlık ve güvenlik açısından tehlike arz etmediğini gösteriyor.”

FİYATLAR FAZLA ARTMADI

Okul alışverişinde fiyatlar malzemenin nereden alındığına, kalitesine, türüne ve markasına göre değişiyor. Kırtasiye esnafı geçen yıl satışlarının durgun olduğunu ve bu yıla da geçen yılın stoklarıyla başladıklarını bu yüzden zam oranının düşük tutulduğunu belirtiyor ve velileri küçük esnafın yanında durmaya çağırıyor.

