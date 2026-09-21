7 Bakanlık arasında 'okul güvenliği' için iş birliği protokolü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu’nda 'Okul Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürlerinin Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldığı toplantıda; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik 7 bakanlığı kapsayan 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Prokotolü' imzalandı.

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'HER İHBARI TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

İmza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği alanında bakanlıklar arası iş birliğinin önemine değinerek, "2026-2027 eğitim öğretim yılında okul güvenliğine yönelik tedbirler artırıldı. Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var. Geçen sene, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşadığımız elim hadiselerden sonra bu sene okul güvenliğiyle ilgili tedbirleri artırmış olduk. Ben o saldırılarda hayatını kaybeden 9 öğrencimize, 9 canımıza ve öğretmenimize tekrar Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIMIZDA 31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM ETTİK'

Okullarda alınan fiziki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden riskli olan okullarımızda polisimizi sürekli görev yapmak üzere görevlendirdik. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var; okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz, okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz" diye konuştu.

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'ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞ SALİM EVLERİNE DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ'

Alınan tedbirlerin temel amacının öğrencilerin güvenliği olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret. Bu konuda öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum; onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor; bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa; biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

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'OPERASYONLARIMIZIN DEVAMININ GELECEK'

Okul güvenliğine yönelik operasyonlara değinen Bakan Çiftçi, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz okulların güvenliğini sağlamak için, aynı zamanda üniversitelerimizin de güvenliğini sağlamak için geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabaha doğru Adalet Bakanlığımızla beraber ortak bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlardan birincisi siber aleme yönelik, siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik bir operasyondu. Ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz üçüncü nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. Bu operasyon neticesinde de toplam 2 bin 447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3 bin 500 kişiyi gözaltına almış olduk ve bunları adli mercilere çıkardık. Ben bundan sonra da okulların civarında, etrafında, üniversitelerimizde, öğrenci yurtlarının civarında; hem sokaklarımızda, fiziki alemde hem de fiziki alemin dışında, siber alemde de, siber vatanda da bu tür operasyonlarımızın devamının geleceğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Protokolümüzün tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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BAKAN TEKİN: MEVZUAT VE PEDAGOJİK İLKELER BAĞLAMINDA TEDBİRLER ALDIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, "Ben bu vesileyle geçtiğimiz yıl, yıl içerisinde yaşadığımız elim olaylarda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenimiz, Ayla öğretmenimiz ve öğrencilerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden biz bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat, gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var. Eğitim-öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız, çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması. Serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yıl itibarıyla okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz, velinin çocuğu okul servisindeyken takip edebileceği 'Veli Takip Sistemi' bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi. Yeşilay'la birlikte yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele bu anlamda önemli adımlarımızdan bir tanesi. Yine okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre 'akran nezaketi' olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli" ifadelerini kullandı.

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'BÜTÜN OKULLARIMIZ GÖZDEN GEÇİRİLDİ'

65 binin üzerindeki okulu gözden geçirdiklerini ifade eden Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var, kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar ne tür tedbirler alınması, okulun bulunduğu bu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair İçişleri Bakanlığı’ndan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir bakan yardımcımızın koordinasyonunda bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi. Okulun bulunduğu fiziki koşullar da dikkate alınarak bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar binada hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde; yüz tanıma cihazlarından el dedektörü ve kapı dedektörlerine, X-ray cihazlarından bina içi acil durum butonlarına kadar, bahçe içi acil durum butonlarından yangın sistemine, hırsız alarmına ve bahçe duvarına, her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık."

Konuşmaların ardından Bakanlar Çiftçi ve Tekin, bakanlıkları arasındaki 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Prokotolü'nü imzaladı.