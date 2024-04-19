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Okul gezisi için Üsküdar'a gelen midibüs kaza yaptı: 10 öğrenci yaralandı

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#Üsküdar#Midibüs#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 15:25

Küçükçekmece’den okul gezisi için Üsküdar'a gelen öğrencilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı. Kazada 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece’den okul gezisi için Üsküdar’a gelen içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu 34 KAV 097 plakalı Birol Taştutan idaresindeki servis midibüsü, Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde yağmur sebebiyle kaymaya başladı.

Okul gezisi için Üsküdara gelen midibüs kaza yaptı: 10 öğrenci yaralandı

Savrulan midibüs önce duvara çarptı ardından park halindeki üç araca vurduktan sonra durdu. Kazada 10 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okul gezisi için Üsküdara gelen midibüs kaza yaptı: 10 öğrenci yaralandı

Okul gezisi için Üsküdara gelen midibüs kaza yaptı: 10 öğrenci yaralandı

Okul gezisi için Üsküdara gelen midibüs kaza yaptı: 10 öğrenci yaralandı

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada midibüs ve çarptığı araçlarda hasar oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

 

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#Üsküdar#Midibüs#İstanbul

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