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Korku dolu anlar! Çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

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#Okul Bahçesi#Duvar Atlama#Kaza
Korku dolu anlar Çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 16:49

Aksaray'da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen ve koluna korkuluk demiri saplanan A.E., (13) hastaneye kaldırıldı. Kolundaki demir hastanede çıkarıldı.

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 Aksaray'da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen A.E.'nin (13) koluna, korkuluk demiri saplandı. A.E.'nin kolundaki demir, kaldırıldığı hastanede çıkarıldı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarından atlamak isteyen A.E., korkuluk demirinin üzerine düştü.

DEMİR HASTANEDE ÇIKARILDI

Sağ koluna korkuluk demiri saplanan A.E.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından A.E., kolundaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı.

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#Okul Bahçesi#Duvar Atlama#Kaza

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