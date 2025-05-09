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Okul çıkışında saldırdılar: Hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

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#Öğretmen#Abdurrahim Yılmaz#Mardin
Okul çıkışında saldırdılar: Hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 10:19

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul çıkışı silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), toprağa verildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğradı.

Okul çıkışında saldırdılar: Hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı.

Okul çıkışında saldırdılar: Hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

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Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

Okul çıkışında saldırdılar: Hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Okul çıkışında saldırdılar: Hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

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#Öğretmen#Abdurrahim Yılmaz#Mardin

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