×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Okul Çıkışı#Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu#Erzurum
Okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 19:17

ERZURUM Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda, son ders zilinin çalmasının ardından yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 15’i taburcu edilirken 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, Yakutiye ilçesinde yaklaşık bin öğrencisi bulunan 24 derslikli Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nun çıkış saatinde meydana geldi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflardan çıkan öğrenciler merdivenlerde izdiham oluşturdu. Düşen bazı öğrenciler, arkadaşları tarafından ezildi. Olayda 21 öğrenci yaralandı. Yöneticilerin haber vermesi üzerine okula çok sayıda ambulans gönderildi. İzdihamda yaralanan 21 öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Erzurum Şehir Hastanelerine sevk edildi. Yapılan tedavi sonrası 15 öğrenci taburcu edilirken 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci yaralandı

TÖREN SONRASI İZDİHAM 

Haberin Devamı

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilerden Ömer Akif Ünüvar’ın babası Zekai Ünüvar, “Törenden sonra dağılıyormuşlar. Kimisi alttan yukarı, kimisi üsten aşağı inmiş. Bundan dolayı birbirlerini bastırmışlar. İzdiham olmuş. 5-6 çocukla birlikte bizim çocuk da düşmüş. Demek ki kontrolsüz dağılımdan dolayı birbirlerine ezmişler. Bir ağır yaralı var. Diğerlerinde ayakları kırılanlar var. Kaburgalarında sıkıntıları olanlar var. Bizim çocukta şükür atlattı. Okul yönetimi hala yok, sadece öğretmenler açıklama yaptılar” dedi.

Okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci yaralandı

Bu arada okul yönetimi tarafından velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği öğrenildi. Okul idaresi, mesajında yarın yapılacak sınavların da ertelendiğini bildirdi.

Okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okul Çıkışı#Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu#Erzurum

BAKMADAN GEÇME!