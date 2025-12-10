Okul çıkışı minibüsün çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arapçeşme Mahallesi, Şehit Oktay Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Miraç Efe İslam’a okuldan çıktıktan sonra eve giderken, caddeden yolun karşısına geçtiği sırada H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı personel servisi minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü, darbedilme korkusuyla olay yerinin bir alt sokağına kaçıp 112'ye ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Miraç Efe'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miraç Efe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü H.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.