Okul çevresinde ders başı denetimi! İlk gün heyecanı ve güvenlik önlemleri kamerada

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Türkiye genelinde 17 milyondan fazla öğrenci için uzun yaz tatilinin ardından bugün ders zili çaldı ve öğrenciler için ilk gün heyecanı başladı. Bir taraftan da çocukların güveni ve okulların huzurunun sağlanması için denetimler sürüyor.

İstanbul’da okul çevrelerinde ders başı denetimleri havadan ve karadan ekipler tarafından sıkı şekilde yürütülüyor. Okulların güvenliği için 30 binden fazla bahçe görevlisi çalışacak ve randevusuz girişler kabul edilmeyecek. Okullarda telefon kullanımı da yasak.

39 İLÇEDE SIKI DENETİM

İstanbul’da yapılan denetimleri ve gelişmeleri CNN Türk muhabiri Sinan Ağca aktardı:

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İstanbul’un 39 ilçesinde bütün okullarda polislerin denetimi ve takibi devam ediyor. Okul çevresindeki araçlar ve servisler denetleniyor. İstanbul’da 2 milyon 800 binden fazla öğrenci okulun yolunu tutacak ve ders başı yapacak.

OKUL YOLUNDA GÜVEN VE HUZUR

Çocukların okula huzurlu şekilde gidebilmesi için özellikle polis ekipleri günler öncesinden tedbirlerini aldı ve bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor. Okulların çevresinde drone ile birlikte hem bir denetim yapılıyor hem de anons yapılıyor.

DRONE İLE ANONS YAPILIYOR

Drone ile yapılan anonsta, ‘Değerli sürücüler, okul önünde bulunuyorsunuz. Çocuklarımızın güvenliği için hızını azaltınız ve yaya geçinde önceliği yayalara veriniz. Sevgili çocuklar hepinize iyi dersler.’ ifadeleri dikkat çekti.

Ekipler drone ile okul çevresindeki her noktayı görüyor ve yakından takip ediyor. Drone kamerası ile birlikte çevrede yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirlerini almış durumdalar.

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EKİPLER DRONE İLE TETİKTE BEKLİYOR

Okul çevrelerinde birçok polis ekibi görev yapıyor ve çocukların güvenliği için çalışıyor. Drone ile çevredeki park, bahçeler izleniyor ve sokak aralarındaki olumsuz bir durum için şüpheli bir hareket için tetikte bekliyorlar ve görüntüler analiz ediliyor.

İstanbul’da eğitim başı yapacak 2 milyon 800 binden fazla öğrenci için 719 noktada 276 ekip ile okul güvenlikleri sağlanıyor. 3 bin 13 okul için bahçe görevlisi de atanmış durumda. Okul çevrelerindeki araçlar da tek tek aranıyor. Okulların giriş ve çıkışlarında bahçe görevlileri valilik tarafından temin edilmiş dedektörler ile güvenliğini sağlayacak.

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YENİ ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak. Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında "uyum eğitimleri" düzenlendi.

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BEYAZ ÖNLÜK GİYDİLER

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için bugün itibarıyla birinci dönem başladı.

Toygar Börekçi Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Çocukların el dedektörüyle aranmasının ardından okul bahçesine girişlerine izin verildi. Bakanlıkça başlatılan uygulama kapsamında okuldaki öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında beyaz önlük giymeyi tercih ettiği görüldü.

"OKULA BAŞLADIĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Hüseyin Berat Yüceer de yaz tatilinde ailesiyle bol bol vakit geçirdiğini, büyüklerini ziyaret ettiğini anlattı.

Eğlenceli bir yaz dönemi geçirdiğini aktaran Yüceer, "Okulumu özlemişim. Farklı bir duygu var içimde. Okula başladığım için heyecanlıyım." dedi.

8. sınıfa başlayan Ali Hamza Çalkap da yaz tatilinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava çalıştığını, ayrıca arkadaşlarıyla oyun oynadığını belirtti. Okuluna başladığı için heyecanlı olduğu için aktaran Çalkap, "Arkadaşlarımla teneffüslerde güzel vakit geçireceğiz. Heyecanlıyım, öğretmenlerimi de özledim." diye konuştu.

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İLK ARA TATİL 16-20 KASIM'DA

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.