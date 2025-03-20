Okul çevrelerinde polisten güvenlik uygulaması

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında okul çevreleri, parklar, kahvehaneler ve internet kafeler denetlenirken, öğrenci servisleri de kontrol edildi. İnternet ve nargile kafe, kıraathane, park ve bahçeler de kontrolden geçirildi. Ekipler uygulama sırasında 288 kişiyi sorgularken, 1 yoklama kaçağı hakkında tebligat yaptı. 77 okul servisi denetlenirken, 1 servis aracına 2167 TL ceza kesildi. (DHA)