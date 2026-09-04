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Okul çantasında yüzde 10 uyarısı

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#Okul Çantası#Çocuk Sağlığı#Omurga Sorunları
Okul çantasında yüzde 10 uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

ANKARA Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Ortopedi Servisi sorumlu hekimi Prof. Dr. Yalçın Turhan, okul çantalarının ağırlığı ve yanlış taşınması sonucu çocuklarda oluşabilecek ağrı ve duruş bozukluklarına karşı uyardı.

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Prof. Dr. Yalçın Turhan’ın uyarıları şöyle: “Çocukların her gün taşıdığı okul çantalarının ağırlığı, sırt ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Çanta ağırlaştıkça ve taşıma süresi uzadıkça bu mekanik yük de artabiliyor. Güncel çalışmalar özellikle vücut ağırlığının yüzde 15’ini aşan yüklerde ağrı yakınmalarının daha sık görülebildiğini göstermekte. Ailelere pratik olarak çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde kullandığı çantanın ağırlığını hesaplamalarını söyleyebiliriz. Örneğin 30 kilogramlık bir çocuk için ideal olarak yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bir çanta olması gerekiyor. Özel durumlarda 4,5 kiloya kadar çıkabileceğimizi bilmemiz lazım. Yani yüzde 15’i geçmemekte fayda var.

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Okul çantasında yüzde 10 uyarısı

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Çanta iki omuz askısı birlikte kullanılarak ve vücuda yakın taşınmalı. Tek omuzla taşındığında yük asimetrik hale gelebilir ve çocuk bunu dengelemek için gövdesini yana doğru eğebilir. Bu da omuz ve sırt kaslarında yükü artırabilir. Bel veya göğüs kemeri olan çantalar da özellikle uzun süre çanta taşıması gereken çocuklarda yardımcı olabiliyor. Tekerlekli okul çantaları ise bizim sırt çantalarına  güzel bir alternatif değil. Çünkü tek elle çocuğun bu çantayı taşıması gerektiği için ve okul yollarında bazen kaldırıma inip çıkması, merdivenleri kullanması gerektiğinde bu tür durumlarda kullanımı oldukça zor olabiliyor. O yüzden sevdiğimiz bir alternatif değil.”   

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#Okul Çantası#Çocuk Sağlığı#Omurga Sorunları

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